RS tem 98 mil pontos sem luz mais de um dia depois da passagem de ciclone extratropical

Pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min deste sábado. Divulgação / CEEE Equatorial

Milhares de moradores de municípios gaúchos atingidos pelo ciclone extratropical ainda aguardam pelo restabelecimento da energia elétrica. De acordo com a CEEE Equatorial, ainda há 98 mil pontos sem luz no Estado até a noite deste sábado (8).

Segundo a companhia, o fornecimento de energia elétrica já foi normalizado em 166 mil pontos.

O pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min, com 264 mil clientes sem energia elétrica. As cidades mais impactadas são Porto Alegre, Viamão, Capão da Canoa, Palmares do Sul e Guaíba.

Equipes da distribuidora seguem atuando na recomposição dos sistemas e na substituição de cabos e estruturas danificadas.

A prioridade é o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água, além da recomposição das redes que atendem o maior número de clientes. A companhia também mantém representantes nos Comitês de Crise da Defesa Civil, em um esforço conjunto para garantir uma resposta mais rápida e eficiente à população.

Conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, 36 municípios reportaram danos após o ciclone

Orientação

A CEEE Equatorial reforça a orientação à população para que mantenha distância de fios e cabos caídos e comunique qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento: