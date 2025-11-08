RS tem 200 mil pontos sem luz após passagem de ciclone extratropical

Postes de luz quebraram ao meio na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre. Guilherme Milman / Agencia RBS

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul deixa cerca de 200 mil pontos sem luz no começo da tarde deste sábado (8). As regiões mais afetadas são a Metropolitana, Carbonífera e Litoral Norte, atendidas pela CEEE Equatorial. Já a RGE afirma que atende apenas casos pontuais.

Em entrevista ao SuperSábado, da Rádio Gaúcha, o diretor-presidente da concessionária, Riberto Barbanera, estimou que a maior parte dos clientes deve ter a energia restabelecida até a madrugada deste domingo (9).

— Em janeiro de 2024, nós tivemos um temporal forte em Porto Alegre. Naquela oportunidade, nós restabelecemos 40% dos clientes nas primeiras 24 horas. Depois disso, em outubro, nós tivemos um evento muito parecido e nós restabelecemos 90% nas primeiras 24h. É dessa experiência que trago essa previsão que trabalhamos para resolver a grande parte até as 4h, 5h do domingo — estimou.

As ocorrências atendidas vão desde árvores caídas até postes de concreto que quebraram ao meio com a força do vento. Na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na zona norte da Capital, oito postes caíram. A previsão da CEEE Equatorial é resolver o problema até o final do dia.

Fornecimento de água também é afetado

Entre as prioridades das equipes, estão os sistemas de abastecimento de água. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), cerca de 63 localidades de Porto Alegre podem ficar sem água em razão de falta de energia nas estações. A expectativa é que a luz seja normalizada nas próximas horas na Estação de Tratamento de Água São João, na zona norte da Capital, e até o final do dia na estação do Belém Novo, na Zona Sul.

A Corsan Aegea também informou que atua para normalizar o fornecimento de água em Canoas, Eldorado do Sul e Guaíba. Há instabilidade nos sistemas por queda de energia elétrica.

Em Canoas, as estações atingidas ficam no bairro Rio Branco e Niterói, comprometendo o fornecimento de outros oito bairros. A energia já foi religada nessas estações, mas a água deve voltar gradualmente durante esta tarde.

Já em Guaíba e Eldorado do Sul, foram afetadas as unidades de captação da Rua João Pessoa, às margens do Guaíba, e a Estação de Tratamento de Água da Rua Pedras Brancas. Ainda não há previsão de normalização.

Em nota enviada a GZH, a Equatorial reforça o alerta para que a população evite a aproximação de fios e cabos rompidos e registre ocorrências pelos canais oficiais de atendimento:

WhatsApp Clara: (51) 3382-5500

Central de Atendimento: 0800 721 2333

App Equatorial Energia – disponível para Android e iOS

O que diz o Dmae

A falta de energia elétrica prejudica o abastecimento de água em 63 bairros e localidades de Porto Alegre. Entre as estruturas afetadas estão as Estações de Tratamento de Água (ETAs) São João, Belém Novo e Ilhas. A concessionária foi acionada. O retorno será gradual, à medida em que a energia for restabelecida, levando mais tempo nas partes altas e/ou distantes do sistema. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não registra ocorrências no sistema de drenagem urbana.

O que diz a Corsan sobre Canoas

Equipes da Corsan trabalham para normalizar o abastecimento de água em oito bairros de Canoas, que apresentam oscilação na pressão e pontos de desabastecimento neste sábado, 8. A instabilidade na distribuição foi ocasionada por queda de energia elétrica nas estações de tratamento de água dos bairros Rio Branco e Niterói, durante o temporal da madrugada. Os bairros atingidos são Centro, Nossa Senhora das Graças, Marechal Rondon, Harmonia, Igara, São José, Brigadeira e Guajuviras. A energia elétrica nas duas estações já foi restabelecida e a normalização do abastecimento de água está prevista para o início da tarde, de maneira gradual.

Para outras informações, podem ser usados os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, Agência Virtual cliente.corsan.com.br, WhatsApp (51) 99704-6644 e ligações gratuitas pelo 0800.646.6444.





O que diz a Corsan sobre Eldorado do Sul e Guaíba

O abastecimento será retomado de forma gradual assim que a energia elétrica for restabelecida, permitindo o pleno funcionamento dos sistemas. Até o momento, a concessionária de energia não apresentou previsão para a normalização, o que mantém o serviço parcialmente comprometido nas duas cidades.