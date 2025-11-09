RS ainda tem 9 mil pontos sem luz após passagem de ciclone extratropical

Regiões mais afetadas tiveram chuva forte e ventos de quase 100 km/h. André Ávila / Agencia RBS

O número de clientes sem energia elétrica no Rio Grande do Sul caiu para 9 mil na noite deste domingo (9), de acordo com a CEEE Equatorial. Na noite de sábado (8), eram 98 mil pontos no escuro.

O apagão nas regiões afetadas se deu após a passagem de um ciclone extratropical pelo Estado, que causou chuva forte e ventos de quase 100 km/h. Pelo menos 39 municípios gaúchos registram prejuízos.

De acordo com a concessionária, o pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min de sábado, com 264 mil clientes sem energia elétrica. As cidades mais impactadas foram Porto Alegre, Viamão, Capão da Canoa, Palmares do Sul e Guaíba.

Equipes da distribuidora seguem atuando na recomposição dos sistemas e na substituição de cabos e estruturas danificadas. A prioridade é o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água, além da recomposição das redes que atendem o maior número de clientes.

