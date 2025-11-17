Mais de 18 horas após temporal, falta de luz afeta bairros de norte a sul de Porto Alegre

Equipes atenderam relatos de falta de energia elétrica em Porto Alegre após temporal do domingo. Renan Mattos / Agência RBS

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no final da tarde de domingo (16) provocou falta de luz em diversos pontos de Porto Alegre e do Interior. Conforme relatos de moradores da Capital, alguns bairros já estão há mais de 16 horas sem eletricidade. Há também diversos bloqueios no trânsito.

Um morador do bairro Mont'Serrat relatou que a energia caiu às 21h de domingo e não retornou. A concessionária não deu previsão para retorno. Já no bairro Santa Cecília, moradores relatam estar sem luz desde às 18h30min.

A CEEE Equatorial não divulgou o balanço oficial de quantos pontos estão sem energia elétrica, mas afirmou que está trabalhando para atender os clientes afetados. De acordo com os moradores atingidos, não foi fornecida previsão pela empresa para o retorno do serviço. A última atualização foi divulgada no final da manhã desta segunda-feira (17).

A RGE divulgou em nota que segue trabalhando para restabelecer a energia elétrica em pontos do norte do Estado, do Vale do Taquari e de Canoas, na Região Metropolitana. A concessionária também não divulgou o número de locais afetados ou uma previsão para a retomada do abastecimento.

Pontos sem luz em Porto Alegre

Região Central

No bairro Petrópolis, há falta de energia desde as 19h de domingo. Já em alguns pontos do Menino Deus, houve relatos de mais de 13 horas sem abastecimento; segundo a CEEE Equatorial, energia já foi restabelecida no bairro, assim como no Santa Cecília e Rio Branco.

Zona Norte

No bairro Vila Jardim, moradores informaram falta de energia desde as 19h em decorrência do temporal. O bairro Parque Santa Fé também foi atingido pela interrupção do serviço.

Zona Sul

Também há relatos de falta de energia nos bairros Aberta dos Morros e Cristal.

O que diz a CEEE Equatorial

"Na manhã desta segunda-feira (17), ​a CEEE Equatorial informa que está atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia no domingo (16). De acordo com a MetSul, em Porto Alegre, a velocidade do vento chegou a 96 km/h.

Os casos estão sendo tratados com prioridade pelas equipes da distribuidora. ​Em caso de falta de energia, os clientes devem entrar em contato por meio dos canais de atendimento da companhia:

​Central de Atendimento: 0800 721 2333

​WhatsApp/Clara: (51) 3382 5500

​Agência Virtual: www.ceee.equatorialenergia.com.br

​App Equatorial Energia – disponível nas lojas Android e iOS"

O que diz a RGE

"A CPFL RGE informa que o temporal deste domingo atingiu a rede elétrica de sua área de concessão, causando interrupções em pontos das regiões Norte, Vale do Taquari e de Canoas. As equipes seguem totalmente mobilizadas no atendimento às ocorrências para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível.

A empresa alerta que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a CPFL RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento."

Leia Mais Antiga sede da CEEE receberá R$ 38 milhões para virar centro de prevenção contra desastres no RS

Bloqueios no trânsito

Bloqueios totais

Dezessete de Junho com Baronesa do Gravataí: galhos de médio porte

Rua Alegrete, 149: árvore caída sobre veículo

Rua Darcy Pereira Pozzi/Estrada Chapéu do Sol: árvore e fiação caída bloqueando via

Bloqueios parciais

Av. Ipiranga com Princesa Isabel: galhos

Rua João Caetano, 497: árvore caída

Rua Primeiro de Janeiro, 150

Rua Santa Cecília, 1427: galhos e fiação sobre veículo

Rua Felizardo Furtado, 424: galhos na via e risco de queda de poste/fiação

Avenida Gomes de Carvalho com Av. Passo das Pedras: árvore e fiação caída

Rua Luiz Caetano Antinolfi com Sebastião Barreto: poste/fiação caída

Avenida Ceará, 966: galhos quebrados apoiados em fiação

Celestino Bertoluci, 400: poste inclinado para a via

Rua Gen. Caldwell, 742: galhos na via

Semáforos fora de operação