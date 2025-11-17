Geral

Desabastecimento
Notícia

Mais de 18 horas após temporal, falta de luz afeta bairros de norte a sul de Porto Alegre

CEEE Equatorial não divulgou o número de clientes afetados e também não deu uma previsão para o restabelecimento do serviço

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS