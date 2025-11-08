RS tem 38 mil pontos sem luz após passagem de ciclone extratropical

Quase dois dias após a passagem de um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, ainda há 38 mil pontos sem energia elétrica no Estado. A informação é da CEEE Equatorial e foi atualizada por volta das 9h deste domingo (9).
Conforme a companhia, as cidades mais impactadas são Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Capão da Canoa e Eldorado do Sul.
Conforme o boletim divulgado pela CEEE Equatorial, cerca de 15% dos clientes atingidos ainda aguardam pelo restabelecimento do serviço.
O pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min, com 264 mil clientes sem energia elétrica.
Equipes da distribuidora seguem atuando na recomposição dos sistemas e na substituição de cabos e estruturas danificadas.
A prioridade é o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água, além da recomposição das redes que atendem o maior número de clientes. A companhia também mantém representantes nos Comitês de Crise da Defesa Civil, em um esforço conjunto para garantir uma resposta mais rápida e eficiente à população.
Ciclone extratropical
O fenômeno climático provocou danos em diversas cidades desde a sexta-feira (7). Os impactos foram na Região Metropolitana e no Interior. Foram registrados destelhamentos, bloqueio de estradas por deslizamento, alagamento, queda de árvores e rompimento de rede elétrica em diversos locais.
Segundo a Defesa Civil, 39 municípios sofreram danos
Conforme o último boletim da Defesa Civil estadual, 39 municípios reportaram danos após o ciclone:
- Anta Gorda
- Arroio do Sal
- Arvorezinha
- Barão
- Barra do Ribeiro
- Bom Retiro do Sul
- Butiá
- Cachoeirinha
- Canoas
- Capão da Canoa
- Cerro Grande do Sul
- Charqueadas
- Chuvisca
- Cidreira
- Eldorado do Sul
- Erechim
- Frederico Westphalen
- Guaíba
- Guarani das Missões
- Imbé
- Itati
- Marques de Souza
- Osório
- Palmares do Sul
- Pinhal
- Porto Alegre
- Porto Mauá
- Putinga
- Relvado
- Roca Sales
- São Miguel das Missões
- São Sebastião do Caí
- Tapes
- Torres
- Tramandaí
- Três Forquilhas
- Três Passos
- Viamão
- Xangri-lá
Orientação
A CEEE Equatorial reforça a orientação à população para que mantenha distância de fios e cabos caídos e comunique qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento:
- WhatsApp - (51) 3382-5500
- Site - www.equatorialenergia.com.br
- Central de Atendimento - 0800 721 2333
- App Equatorial Energia - Disponível para Android e iOS