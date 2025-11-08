RS tem 38 mil pontos sem luz após passagem de ciclone extratropical

Pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min deste sábado. Divulgação / CEEE Equatorial

Quase dois dias após a passagem de um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, ainda há 38 mil pontos sem energia elétrica no Estado. A informação é da CEEE Equatorial e foi atualizada por volta das 9h deste domingo (9).

Conforme a companhia, as cidades mais impactadas são Porto Alegre, Viamão, Guaíba, Capão da Canoa e Eldorado do Sul.

Conforme o boletim divulgado pela CEEE Equatorial, cerca de 15% dos clientes atingidos ainda aguardam pelo restabelecimento do serviço.

O pico do desabastecimento foi registrado às 9h30min, com 264 mil clientes sem energia elétrica.

Equipes da distribuidora seguem atuando na recomposição dos sistemas e na substituição de cabos e estruturas danificadas.

A prioridade é o atendimento a serviços essenciais, como hospitais e sistemas de abastecimento de água, além da recomposição das redes que atendem o maior número de clientes. A companhia também mantém representantes nos Comitês de Crise da Defesa Civil, em um esforço conjunto para garantir uma resposta mais rápida e eficiente à população.

Leia Mais Passagem de ciclone deixa estragos no norte do Estado; veja a previsão para os próximos dias

Ciclone extratropical

O fenômeno climático provocou danos em diversas cidades desde a sexta-feira (7). Os impactos foram na Região Metropolitana e no Interior. Foram registrados destelhamentos, bloqueio de estradas por deslizamento, alagamento, queda de árvores e rompimento de rede elétrica em diversos locais.

Segundo a Defesa Civil, 39 municípios sofreram danos

Conforme o último boletim da Defesa Civil estadual, 39 municípios reportaram danos após o ciclone:

Anta Gorda

Arroio do Sal

Arvorezinha

Barão

Barra do Ribeiro

Bom Retiro do Sul

Butiá

Cachoeirinha

Canoas

Capão da Canoa

Cerro Grande do Sul

Charqueadas

Chuvisca

Cidreira

Eldorado do Sul

Erechim

Frederico Westphalen

Guaíba

Guarani das Missões

Imbé

Itati

Marques de Souza

Osório

Palmares do Sul

Pinhal

Porto Alegre

Porto Mauá

Putinga

Relvado

Roca Sales

São Miguel das Missões

São Sebastião do Caí

Tapes

Torres

Tramandaí

Três Forquilhas

Três Passos

Viamão

Xangri-lá

Leia Mais Chuva causa estragos em cidades da Serra

Orientação

A CEEE Equatorial reforça a orientação à população para que mantenha distância de fios e cabos caídos e comunique qualquer ocorrência pelos canais oficiais de atendimento: