Romaria da Medianeira reúne mais de 250 mil fiéis em Santa Maria

Milhares de fiéis se reuniram em procissão na manhã deste domingo (9), em homenagem à Nossa Senhora Medianeira. A romaria estadual, realizada em Santa Maria, no centro do Estado, é um dos maiores eventos católicos do Rio Grande do Sul. Em honra à Santa Rainha do Povo Gaúcho, o evento chega, em 2025, à 82ª edição.

Segundo levantamento da Brigada Militar, a estimativa é de que cerca de 250 mil pessoas tenham participado da caminhada, que começou às 7h30min, em frente a Catedral Metropolitana, no Centro. Em trajeto de uma hora e 25 minutos, fiéis alcançaram a Basílica da Medianeira, ponto de encontro para realização da missa.

O trajeto foi de quase 3 quilômetros. A imagem de Nossa Senhora Medianeira, carregada por guardiões em meio ao povo, foi recebida com aplausos.

A caminhada terminou com missa, presidida por Dom Evaristo Spengler, Bispo de Roraima, a cerimônia foi celebrada no Altar Monumento.

Devoção à Rainha

Desde 2024, Nossa Senhora Medianeira é reconhecida pelo Vaticano como Rainha do Povo Gaúcho. O título veio após as enchentes que devastaram o Estado entre abril e maio. A devora Carmen Castangna, 41 anos, fez o trajeto de joelhos, até o Altar Monumento, para agradecer as graças alcançadas:

— Eu tô agradecendo tudo que Deus tem dado pra nós, que a nossa Mãe Medianeira tem nos alcançado, tem dado emprego pra minha filha, pro meu genro e tem dado saúde à minha neta. A Medianeira também me deu clareza pra me orar e agradecer que Deus livrou a nossa cidade dos temporais também.

Incentivo ao turismo religioso

A expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Maria é de que mais de R$ 3 milhões girem na cidade, em função do evento religioso. Lojistas e empresários se prepararam para receber os romeiros. Greice Fogaça, proprietária da Dear Santa – cafeteria recém inaugurada no Parque da Medianeira – expandiu o horário de atendimento e também preparou um cardápio especial, voltado aos turistas:

— As pessoas vão passar pelo local, muitas vezes sem tempo pra sentar e tomar o café. Então, pensamos em lanches rápidos, também voltados ao verão, em função do calor que geralmente tem nos dias de romaria.

Mudanças no formato

Desde 2023, a Romaria Estadual da Medianeira é celebrada em três dias de programação. Neste ano, as atividades que começaram na sexta-feira (7) tiveram foco no envolvimento de crianças e jovens. O sábado (8) foi de atividades recreativas que incluíram caça ao tesouro e rústica kids.

Além disso, a edição foi marcada pela 3ª Rústica da Medianeira, com participação de 700 corredores – 200 a mais que ano passado.

Outra mudança neste ano foi o horário de saída da procissão. Devido ao calor, geralmente registrado em novembro, a organização do evento resolveu antecipar o horário de partida da procissão em uma hora.

Programação segue

