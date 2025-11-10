Roca Sales inicia campanha de arrecadação para ajudar atingidos por tragédia no Paraná

Seis pessoas morreram em tornado que atingiu o Paraná. Olho Vivo Paraná / Divulgação

Uma das cidades mais afetadas pela enchente do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024, Roca Sales, no Vale do Taquari, agora se mobiliza para ajudar quem enfrenta a mesma dor. A partir desta segunda-feira (10), o município inicia uma campanha de arrecadação de donativos para os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingidos por forte tornado.

— Roca Sales também foi ajudada por muita gente desse Brasil e agora chegou a hora de a gente dar esse exemplo e ajudar os nossos irmãos do Paraná — declarou o prefeito Jones Wunsch (Mazinho), em vídeo publicado nas redes sociais.

A iniciativa reforça o espírito de solidariedade que marcou a reconstrução de Roca Sales após os desastres climáticos. A cidade foi devastada por ao menos três enchentes entre setembro de 2023 e maio de 2024, que deixaram, ao todo, 31 mortos.

Na grande tragédia de maio do 2024, o nível do Rio Taquari chegou a 25 metros no município de Roca Sales. Depois que a água baixou, o cenário que ficou foi de casas e ruas totalmente destruídas. Em alguns casos, nem mesmo paredes ficaram de pé.

A prefeitura de Roca Sales espera contar com o apoio da população para enviar ajuda aos paranaenses que enfrentam agora o mesmo sofrimento vivido pelos gaúchos há um ano.