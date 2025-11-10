Geral

Solidariedade
Notícia

Roca Sales inicia campanha de arrecadação para ajudar atingidos por tragédia no Paraná

Município gaúcho foi devastado por ao menos três enchentes entre setembro de 2023 e maio de 2024. Objetivo é retribuir auxílio recebido

Zero Hora

