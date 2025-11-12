Geral

Barismo
Notícia

Quem são os gaúchos premiados em campeonato nacional de café em Belo Horizonte

Foram 42 competidores da comunidade do café especial do país que disputaram os títulos nas modalidades Barista, Latte Art e Coffee in Good Spirits

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS