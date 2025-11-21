Proposta do Brasil sobre impacto ambiental do tabaco avança em conferência internacional

COP 11 se encerra neste sábado com a elaboração de uma proposta para o próximo evento. Antoine Tardy / WHO / FCTC

A delegação brasileira conseguiu reunir consenso sobre uma proposta de análise do impacto ambiental dos cigarros e de outros produtos de nicotina durante a 11ª Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), que se encerra neste sábado (22) em Genebra, na Suíça.

A resolução é considerada o início do debate global sobre o tema e não prevê a proibição de uso de itens poluentes, como os filtros.

Apresentada pelo Brasil, a medida provocou resistência inicial entre vários países que participaram da discussão.

Após uma semana de debates, houve acordo para que o tema seja incluído entre as prioridades do tratado internacional.

O secretariado da COP 11 deve elaborar uma proposta de decisão para a próxima edição do evento, prevista para ocorrer dentro de dois anos.

Impacto ambiental

Um dos objetivos da medida é avaliar o impacto ao meio ambiente de toda a cadeia, desde o início da produção até o descarte dos dispositivos.

Especialistas em saúde argumentaram ao longo do evento que os países precisam reavaliar, por exemplo, a autorização sobre o uso de filtros, que contêm microplásticos e outras substâncias poluentes.

– Conseguimos chegar em um denominador comum, que é uma proposta que vai trazer mais luz aos impactos ambientais causados pelos produtos de tabaco. Assim, a gente consegue entender que falar do impacto da cadeia é desde a produção da planta até a disposição final destes produtos – explicou Marcelo Moreno, coordenador do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz e membro da delegação brasileira.

Marcelo Moreno (segundo da direita para a esquerda), da Fiocruz, participou de painel sobre efeitos do tabaco no ambiente. Antoine Tardy / WHO / FCTC

A resolução, portanto, não impõe medidas restritivas, mas induz os países a entender como eles poderão tratar esses resíduos.

Ao longo da semana, a conferência discutiu uma série de políticas para prevenir e reduzir o uso de tabaco no mundo, além de ações de combate à dependência de nicotina.

Contrabando em pauta

Com o encerramento da COP 11, a partir de segunda-feira (24) as delegações internacionais direcionam as atenções a outro fórum, que discute o enfrentamento do comércio ilícito de produtos do tabaco.

Segundo estimativas oficiais, os governos deixam de arrecadar mais de US$ 47 bilhões por ano devido ao contrabando e à falsificação.

A chamada MOP4 vai analisar experiências bem-sucedidas no enfrentamento do mercado ilegal, a intensificação da cooperação internacional, aprimoramento do intercâmbio global de informações e reforço do controle da cadeia de suprimentos de produtos de tabaco.



