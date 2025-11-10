Primeira Pauta 2025: veja as reportagens dos cinco vencedores

Os cinco vencedores do Primeira Pauta 2025 vivenciaram, entre os dias 3 e 7 de novembro, a rotina de trabalho nas redações do Grupo RBS.
Os estudantes de Jornalismo Brenda Pereira Paranhos (UFPel), Evelise Wendt Machado (UFRGS), Manuela Martins de Souza (PUCRS), Marcelo Rosinski Gonçalves (UFRGS) e Maria Eduarda Ribeiro Ferreira (PUCRS) participaram da semana Primeira Pauta.
A imersão foi dividida em duas etapas: entre os dias 27 e 31 de outubro, os alunos participaram de uma semana de apuração prévia, com encontros online entre estudantes e jornalistas do Grupo RBS, além da semana presencial.
Presencialmente, durante cinco dias, eles passaram pela redação integrada de GZH, Zero Hora, Rádio Gaúcha e Diário Gaúcho e pela redação da RBS TV, vivendo e acompanhando os bastidores do jornalismo. Os alunos tiveram o desafio de produzir uma reportagem em texto, áudio e vídeo, com o auxílio de duplas de jornalistas como mentores.
Confira as reportagens:
- Cães da enchente aguardam adoção e prefeitura planeja novo Censo Pet em Porto Alegre - Brenda Pereira Paranhos (sob orientação de Simone Lazzari e Paulo Egídio);
- Literatura surda: conheça expressão artística que busca espaço para ser vista - Evelise Machado (sob orientação de Bruna Oliveira e Juliano Castro);
- “Risco de não voltar para casa é diário”: informalidade atinge 1,8 milhão trabalhadores no RS apesar da queda no desemprego - Madu Ferreira (sob orientação de Denzel Valiente e Jeferson Ageitos);
- Vacina contra vírus causador da bronquiolite ainda não tem data para chegar ao RS, diz Secretaria Estadual da Saúde - Marcelo Rosinski (sob orientação de Kathlyn Moreira e Vinicius Coimbra);
- "A primeira coisa que vou fazer é ir à praia de biquini": conheça a história de Pamela Scarlett, que busca cirurgia de afirmação de gênero - Manuela Martins (sob orientação de Fábio Schaffner e Eduardo Paganella).