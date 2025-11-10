Primeira Pauta 2025: veja as reportagens dos cinco vencedores

Da esquerda para a direita: Brenda Pereira Paranhos (UFPel), Manuela Martins e Maria Eduarda Ribeiro Ferreira (PUCRS), Marcelo Rosinski e Evelise Machado (UFRGS). Renan Mattos / Agencia RBS

Os cinco vencedores do Primeira Pauta 2025 vivenciaram, entre os dias 3 e 7 de novembro, a rotina de trabalho nas redações do Grupo RBS.

Os estudantes de Jornalismo Brenda Pereira Paranhos (UFPel), Evelise Wendt Machado (UFRGS), Manuela Martins de Souza (PUCRS), Marcelo Rosinski Gonçalves (UFRGS) e Maria Eduarda Ribeiro Ferreira (PUCRS) participaram da semana Primeira Pauta.

A imersão foi dividida em duas etapas: entre os dias 27 e 31 de outubro, os alunos participaram de uma semana de apuração prévia, com encontros online entre estudantes e jornalistas do Grupo RBS, além da semana presencial.

Presencialmente, durante cinco dias, eles passaram pela redação integrada de GZH, Zero Hora, Rádio Gaúcha e Diário Gaúcho e pela redação da RBS TV, vivendo e acompanhando os bastidores do jornalismo. Os alunos tiveram o desafio de produzir uma reportagem em texto, áudio e vídeo, com o auxílio de duplas de jornalistas como mentores.