Prefeitura de Cacequi decreta emergência financeira por déficit superior a R$ 40 milhões

Prefeito em exercício de Cacequi, Edson Luiz Lima Fragoso assinou o decreto na segunda-feira. Prefeitura de Cacequi / Divulgação

A prefeitura de Cacequi, na Região Central, decretou situação de emergência financeira após constatar um déficit superior a R$ 40 milhões nas contas municipais. O decreto foi assinado na segunda-feira (3) pelo prefeito em exercício, Edson Luiz Lima Fragoso. A determinação orienta a criação de um comitê de crise responsável por propor medidas para restabelecer o equilíbrio das contas do município.

Como parte das ações iniciais, o atendimento ao público no gabinete da prefeitura está suspenso por 15 dias, desde a segunda-feira. Segundo a Procuradoria-Geral do município, o período será utilizado para concentrar esforços da equipe na elaboração de estratégias para enfrentar o déficit.

De acordo com o Executivo, a situação financeira foi identificada após o afastamento da prefeita Ana Paula Del'Olmo, ocorrido no início de setembro. A gestora é investigada por supostas fraudes em licitações e práticas ilegais durante sua administração.

