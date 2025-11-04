Prefeitura de Cacequi decreta emergência financeira por déficit superior a R$ 40 milhões

A prefeitura de Cacequi, na Região Central, decretou situação de emergência financeira após constatar um déficit superior a R$ 40 milhões nas contas municipais. O decreto foi assinado na segunda-feira (3) pelo prefeito em exercício, Edson Luiz Lima Fragoso. A determinação orienta a criação de um comitê de crise responsável por propor medidas para restabelecer o equilíbrio das contas do município.
Como parte das ações iniciais, o atendimento ao público no gabinete da prefeitura está suspenso por 15 dias, desde a segunda-feira. Segundo a Procuradoria-Geral do município, o período será utilizado para concentrar esforços da equipe na elaboração de estratégias para enfrentar o déficit.
De acordo com o Executivo, a situação financeira foi identificada após o afastamento da prefeita Ana Paula Del'Olmo, ocorrido no início de setembro. A gestora é investigada por supostas fraudes em licitações e práticas ilegais durante sua administração.
Entre as medidas já adotadas para conter gastos estão a exoneração de cargos em comissão, a redução de horas extras e contratos administrativos, além do corte de funções gratificadas. Por enquanto, nenhum outro serviço público foi suspenso, além do atendimento no gabinete. No entanto, o comitê de crise deve avaliar novas ações nos próximos dias, conforme a evolução do quadro financeiro.