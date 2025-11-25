Geral

Empreendedorismo
Notícia

Por que o RS se destaca na criação de novos negócios com alto impacto econômico

Relatório do Banco Mundial publicado este ano diz que poucos empreendimentos no país têm capacidade de promover crescimento e de criar empregos de alto nível. No Estado, situação vem se diferenciando da realidade nacional

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS