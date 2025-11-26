Por que as cerealistas do Brasil entraram na "briga" contra a tabela de fretes 

Transporte rodoviário tem impacto na formação de preço dos cereais. Isadora Neumann / Agencia RBS

O questionamento judicial da política de preços mínimos do frete ganhou um reforço para a argumentação na ação de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). A Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (Acebra) ingressou como Amicus curiae no processo em curso. O objetivo é levar não só argumentos jurídicos, mas também elementos técnicos e empíricos sobre a realidade do setor.

Conforme o presidente da entidade, Jerônimo Goergen, o piso mínimo tem trazido consequências que vão de encontro à proposta da lei, criada em 2018, após a greve dos caminhoneiros.

— É possível e necessário construir soluções que garantam remuneração justa ao transporte rodoviário, sem destruir a viabilidade econômica da produção de grãos nem encarecer de forma permanente o preço dos alimentos que chegam à mesa do consumidor — argumenta o presidente da Acebra.

O tema é um dos assuntos que estarão à mesa dos debates do 3º Congresso Cerealista Brasileiro, que começa nesta quarta-feira (26) e segue até a sexta (dia 28) no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

Para as cerealistas, empresas que atuam na produção, recebimento, armazenagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de grãos têm um peso significativo na composição das despesas. A implementação de valores mínimos aumentou esse custo, em percentuais que variam conforme o tipo de veículo.

Na prática, segundo as cerealistas, a tabela tem inviabilizado operações, trazendo impactos sobre o recebimento e processamento de grãos em regiões que ficam mais distantes de portos e grandes centros. E, dessa forma trazem reflexos sobre a formação de estoques e a estabilidade de preços de alimentos básicos para o consumidor brasileiro.

A ação movida no STF questiona a constitucionalidade da determinação trazida pela lei.