Bairros de Porto Alegre seguem sem luz 24 horas após temporal

CEEE não divulgou previsão de retomada total do abastecimento. Renan Mattos / Agência RBS

Moradores de Porto Alegre seguem convivendo com os transtornos causados pelo temporal que atingiu o Estado na tarde de domingo (16). Um dia depois do início do vendaval, alguns pontos das zonas norte, leste e extremo sul, além da região central da Capital, continuam sem luz na tarde desta segunda-feira (17).

Segundo relatos, bairros como Protásio Alves, Jardim Europa, Menino Deus, Santa Cecília, Santo Antônio, Belém Novo e Lami estão sem energia elétrica desde as 16h deste domingo. Além disso, moradores de municípios da Região Metropolitana, como Viamão, também afirmam estar sem energia elétrica há mais de um dia.

Na avenida Boa Vista Nova, no Lami, zona sul da Capital, moradores organizaram um protesto, bloqueando a passagem de veículos e exigindo a religação da luz. Segundo Graciane Fraga da Costa, uma das moradoras da região, a manifestação só será desmobilizada apenas após a retomada total do serviço.

— Estamos cansados. Moro aqui há mais de 30 anos e é sempre assim. É sempre uma burocracia para religarem a luz. Os moradores do Lami e do Belém Novo se sentem excluídos, esquecidos — lamenta Graciane.

Agentes da CEEE Equatorial foram deslocados para a avenida Boa Vista Nova para realização de reparos na região.

Em nota, a CEEE informou que está atuando para atender aos casos de falta de energia provocados pela chuva e pelos ventos fortes que atingiram a área de concessão da companhia na tarde de domingo. A empresa não divulgou uma previsão de retomada total do abastecimento e nem a quantidade de clientes sem luz até o momento.

No interior do Estado, o temporal também atingiu a rede elétrica na área de concessão da RGE. A companhia afirma que seguem sem energia alguns clientes das regiões Norte e do Vale do Taquari. A concessionária também não informa quando será restabelecido o serviço e nem quantas pessoas estão sem luz.