Ponte na BR-290 é liberada para veículos pesados após mais de 20 dias de interdição

Ponte foi liberada por volta das 10h desta terça-feira (18). Divulgação / Dnit

A ponte sobre o Arroio do Salso, no km 397 da BR-290, em Santa Margarida do Sul, na Região Central, foi liberada para o tráfego de veículos pesados. Caminhões e ônibus estavam impedidos de circular pelo local desde o mês passado, devido às obras de revitalização da estrutura.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a primeira etapa dos serviços de escoramento foi concluída, o que possibilitou a retomada do fluxo. Apesar da liberação, o trânsito permanecerá operando no esquema de pare e siga até a conclusão total das obras, ainda sem data definida.

A rodovia é frequentemente utilizada por caminhões que escoam a safra para o Porto de Rio Grande ou para a Região Metropolitana. Com o bloqueio, os veículos tinham que desviar o trajeto pelas BRs-392 e 158, passando por Santa Maria, ou via BR-153, em Cachoeira do Sul, BR-293, em Bagé, e BR-158 em Dom Pedrito até retornar para a BR-290.

Aulas impactadas

Desde que o trânsito foi interrompido, as aulas nas duas escolas do município tiveram a rotina alterada. Turmas foram divididas em dois blocos, que têm aulas em dias alternados. Isso porque o transporte escolar também estava impedido de passar pela ponte e com isso os alunos foram realocados em carros e vans.