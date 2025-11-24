Piloto de moto morre após acidente em apresentação com manobras radicais no Beto Carrero World

Lurrique Ferrari era um dos pilotos da atração do Hot Wheels do Beto Carrero World. Reprodução @lurrique_stuntrider / Instagram

O motociclista Lurrique Ferrari, um dos pilotos da atração do Hot Wheels do parque Beto Carrero World, em Santa Catarina, morreu após sofrer um acidente durante uma apresentação na tarde de domingo (23). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Ferrari bate contra uma rampa, que é parte do percurso do Hot Wheels Epic Show.

Em nota publicada nas redes sociais, o parque lamentou a morte do motociclista e afirmou que irá apurar as causas do acidente. O parque também cancelou a apresentação desta segunda-feira (24).

"Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho", diz trecho do comunicado.

Após o acidente, Ferrari foi levado ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Beto Carrero World lamentou a morte do piloto em nota publicada nas redes sociais. Reprodução / @betocarrero / Instagram