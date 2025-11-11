Paraná confirma sétima morte após passagem de tornado pelo Estado

Tornado deixou quadras inteiras destruídas em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Olho Vivo Paraná / Divulgação

Foi confirmada nesta terça-feira (11) a sétima morte causada pelo tornado que atingiu o Paraná no último final de semana. A informação é da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) do Paraná.

A vítima foi identificada como José Eronides de Almeida, 70 anos, morador de Rio Bonito do Iguaçu. De acordo com o g1, ele morreu após sofrer uma insuficiência cardíaca aguda, classificada como estresse pós-trauma.

"Ele não chegou a ser encaminhado para o sistema regulado. A situação foi informada pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu e enquadrada como estresse pós-trauma no contexto do tornado. Agora esse óbito consta no balanço oficial do atendimento na cidade e são sete mortes confirmadas no Paraná: seis em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava", disse a Sesa ao g1.

De acordo com a pasta, restam 20 pessoas internadas em hospitais de Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Cascavel devido a ferimentos causados pelos estragos provocados pela tempestade. Pelo menos 835 pessoas ficaram feridas em todo Estado.

Além de José Eronides, mais seis pessoas morreram no Paraná: Adriane Maria de Moura, 47 anos, Jurandir Nogueira Ferreira, 49, Claudino Paulino Risse, 57, Jose Gieteski, 83, Jose Neri Geremias, 53 anos, e uma adolescente de 14 anos que não teve a identidade divulgada.

No total, são oito mortes em decorrência do tornado, sendo sete no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.