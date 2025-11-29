Obra do Memorial da Kiss está prevista para recomeçar nesta segunda-feira 

Obras começaram em julho de 2024. Marcelo Oliveira / Prefeitura de Santa Maria

A Prefeitura de Santa Maria confirmou que a obra do Memorial em homenagem às vítimas da tragédia na Boate Kiss será retomada na próxima segunda-feira (1º). A ordem de serviço para a continuidade dos trabalhos foi assinada na sexta-feira (28). Os serviços estavam parados desde fevereiro, após a necessidade de adequações no projeto, o que ampliou o orçamento da construção.

Segundo o presidente da Associação de Vítimas da Kiss (AVTSM), Flavio Silva, uma das mudanças é a criação de um espelho d’água no local onde inicialmente estava previsto um jardim. A outra alteração é relacionada ao Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI). Como o memorial contará com um auditório para 110 pessoas, foram exigidas duas saídas de emergência.

Por isso, a alternativa encontrada foi a construção de um corredor enclausurado - um túnel sob o prédio do memorial - com saída no passeio público. Flávio afirma que as adequações seguem estritamente o que determina o PPCI, tanto para atender à legislação quanto para garantir segurança aos visitantes.

Leia Mais Ministério Público recorre ao STF para restabelecer as penas dos quatro condenados no caso da boate Kiss

— Não é uma questão de estética, é uma necessidade. A gente cobra muito fiscalização e prevenção, então também precisa dar o exemplo — destaca o presidente da AVTSM.

Novo orçamento

As adequações exigirão um acréscimo de R$ 1,12 milhão ao orçamento, elevando o custo total do memorial para R$ 5,9 milhões.

O projeto arquitetônico, elaborado por Felipe Zene Motta, arquiteto de São Paulo, prevê um jardim circular com 242 pilares, representando cada vítima da tragédia. O espaço também contará com auditório, sala de reuniões, área multiuso, banheiros, área técnica e depósito.

Novo prazo

O prazo dado incialmente, quando as obras iniciaram, em julho de 2024, era que tudo estivesse pronto até março de 2025.