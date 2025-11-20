Geral

Nova casa de bombas de São Leopoldo deve ficar pronta em 18 meses, diz prefeito

Heliomar Franco concedeu entrevista ao "Gaúcha Atualidade" nesta quinta (20); obra será financiada com R$ 69 milhões da União

Yasmin Luz

