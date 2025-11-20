Nova casa de bombas de São Leopoldo deve ficar pronta em 18 meses, diz prefeito

Prefeito Heliomar Franco falou à Rádio Gaúcha sobre a nova casa de bombas de São Leopoldo. YouTube / Reprodução

O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, afirmou nesta quinta-feira (20), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que a nova casa de bombas prevista para a região nordeste da cidade, no Loteamento Steigleder, deve ficar pronta em 18 meses.

Na quarta-feira (19), o município do Vale do Sinos assinou com a Caixa Econômica Federal um termo de transferência de R$ 69 milhões, recurso da União que financiará a obra.

— Essa casa de bombas já estava prevista no projeto original de proteção contra cheias e há muitos anos aguardava sua construção. Já estamos prestes a receber os recursos, o projeto está atualizado e calculo que em 18 meses teremos uma nova casa de bombas — afirmou.

Reforço no sistema de proteção

Atualmente, São Leopoldo tem cinco casas de bombas. Uma delas é compartilhada com Novo Hamburgo, com uso de duas bombas anfíbias adquiridas durante a enchente.

Durante a entrevista, Franco também listou intervenções realizadas para reforçar o sistema de proteção da cidade, como o alteamento de diques e a reconstrução das casas de bombas existentes. Segundo ele, as ações foram fundamentais para que o município passasse pelo período de chuvas do inverno sem grandes transtornos.

— Nós fizemos a dragagem do Rio dos Sinos. Foi o primeiro município a realizar essa atividade. Também desobstruímos quase 200 quilômetros de tubulações que estavam há mais de 10 anos sem passar por um processo de limpeza. E fizemos a limpeza de quase 500 bocas de lobo — detalhou.