Desafios e oportunidades
Notícia

"Não é uma modinha, veio para ficar", diz empresário gaúcho sobre biocombustíveis

Presidente do Conselho de Administração da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel avalia que o setor tem estrutura consolidada no país 

Gisele Loeblein

De Mato Grosso

