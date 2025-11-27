"Não é uma modinha, veio para ficar", diz empresário gaúcho sobre biocombustíveis

André Nassar (E), Guilherme Cunha, Luiz Dumoncel e Roges Pagnussat no debate dobre o tema. Gisele Loeblein / Agencia RBS

Assunto recorrente nos debates da transição energética, a produção brasileira de biocombustível vive um cenário de desafios e oportunidades. E ainda que a COP30 tenha encerrado sem uma rota definida para a substituição dos combustíveis fósseis, o espaço do setor na composição da nova matriz está garantido. É o que avaliam empresários e representantes que trataram do tema nesta quinta-feira (27) no 3º Congresso Cerealista Brasileiro, que está ocorrendo no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso.

— Não é uma modinha, veio para ficar. Temos um caminho do biocombustível que não tem mais volta — destacou Luiz Osório Dumoncel, presidente do Conselho de Administração da 3tentos.

A empresa gaúcha nascida em Santa Bárbara do Sul deu recentemente um novo passo nessa rota ao incluir a canola como matéria-prima para o processamento de biodiesel. Com a cultura já colhida, a unidade de Ijuí da marca está começando o processamento, que ocupará, "no mínimo, dois meses de fábrica".

— Isso vai dar para o produtor gaúcho uma opção irreversível. Quando falamos da entrada consistente do biocombustível na matriz energética brasileira e mundial, a canola é uma cultura que simplesmente tem o dobro de óleo em relação à soja — explica Luiz Osório.

A 3tentos, que tem 12 unidades no Estado e 13 no Mato Grosso, também está investindo na produção de etanol no Centro-Oeste.

A avaliação de que o biocombustível não é modinha é compartilhada por André Nassar, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de óleos Vegetais (Abiove):

— Hoje, esmagamos mais ou menos 33% (da produção brasileira de soja). Se crescer o mandado de biodiesel até 25%, mais um pouco de SAF (Combustível Sustentável de Aviação), um pouco de combustível marítimo, vamos estar esmagando proporcionalmente mais da nossa produção.

Para o dirigente, é possível alcançar 40% do volume total em 10 anos. Guilherme Cunha, CEO da Aeromot, acrescentou que o objetivo de zerar as emissões de carbono até 2050 "abre uma janela grande para o SAF".

— Como foi dito, estamos diante de uma nova economia. A soja era uma lavoura alimentar. Hoje é alimentar e energética. E isso não tem mais como voltar atrás — reforça o presidente da Abiove.