Movimento “Santa Maria Tem!” lança inteligência artificial que valoriza atributos da cidade

Ferramenta foi apresentada nesta quarta-feira (19) Igor Niederauer / Grupo RBS

Conhecida como "o coração do Rio Grande do Sul", Santa Maria passa a ter, a partir desta quarta-feira (19), uma inteligência artificial para valorizar os atributos da cidade com um sistema de perguntas e respostas. A iniciativa é chamada de Iasmin e foi criada a partir do movimento Santa Maria Tem! para responder questões sobre história, cultura, serviços e eventos.

A tecnologia foi idealizada pelo CEO da Químea Inteligência Ambiental, Marçal Paim da Rocha. Durante dois meses, a empresa para desenvolver uma IA de fácil acesso que pudesse conectar as pessoas com a cidade.

— A Iasmin surgiu da necessidade e do desejo de mostrar tudo que Santa Maria tem de bom e orgulha seus cidadãos. A ideia é ser uma ferramenta que, com tecnologia, seja acessível, respondendo inclusive por áudio, conectando moradores, visitantes ou só quem deseja conhecer mais sobre a cidade — explica Rocha.

A Iasmin está disponível para conversas pelo WhatsApp. Conforme Zeno Batistella, gerente executivo regional do Grupo RBS, a ideia principal é tirar dúvidas e, no caso de perguntas muito específicas, sugerir fontes seguras para pesquisas mais detalhadas, como os sites da prefeitura e de GZH.

— A inteligência artificial se conecta diretamente ao propósito do Movimento Santa Maria Tem!, que é justamente evidenciar a diversidade das fortalezas de Santa Maria. E também é uma forma de gerar mais interação com a comunidade — destaca Batistella.