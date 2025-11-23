Morre Renato Klein, presidente do Sicergs, aos 79 anos

Renato Klein foi diretor da Picadilly por muitos anos. Divulgação / Reprodução

O empresário Renato Klein, presidente do Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do RS (Sicergs), faleceu na manhã deste domingo (23), aos 79 anos. Ele era casado com Juneia, com quem teve dois filhos, e deixa outros quatro filhos de casamentos anteriores.

Renato estava internado no Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa, onde havia passado por uma cirurgia cardíaca na sexta-feira (21). O velório é realizado na sede do Sindigrejinha (Rua Germano Neubarth, 140, Centro, Igrejinha), durante este domingo (23).

Na segunda-feira (24), ocorrerá a cerimônia de cremação, no Crematório Parque das Araucárias — Rua Godofredo Raymundo, 177, em Canela, às 17h.

A vida de Klein no setor começou no Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e Componentes para Calçados de Igrejinha (Sindigrejinha), onde foi presidente em dois períodos (1998-200 e 2010-2012). Em 2022, foi reeleito para seu terceiro mandato no Sicergs.

Renato Klein também era diretor da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) na atual gestão. Além disso, foi diretor da Picadilly Company por muitos anos. Atualmente, integrava o Conselho de Administração da empresa.

Em nota publicada nas redes sociais, a Picadilly lamentou o falecimento de Klein e destacou seus "ensinamentos e alegria de viver" e liderança marcada por "dedicação e visão estratégica: