Morre o tradutor e comunicador Jorge Daniel Andina, aos 75 anos

Jorge Daniel Casal Andina foi presidente da Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul (Astrajurs) e comunicador. Jorge Daniel Casal Andina / Facebook / Reprodução

Jorge Daniel Casal Andina faleceu nesta segunda-feira (3), aos 75 anos. Ele estava internado em Porto Alegre e morreu em decorrência de problemas de saúde não divulgados.

Natural de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, Andina nasceu em 6 de julho de 1950. Foi bancário da Caixa Econômica Federal, instituição na qual construiu sua carreira e se aposentou.

Nas eleições de 2004, candidatou-se à Câmara de Vereadores de Santana do Livramento. Atuava como tradutor público e intérprete juramentado, com especialização nos idiomas espanhol e francês. Em 2009, tornou-se o primeiro presidente da Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul (Astrajurs).

Nos últimos anos, Andina passou a dedicar-se à comunicação. Foi integrante da bancada do programa "Conversa de Fim de Tarde", da Rádio RCC FM 95.3, onde compartilhava análises, opiniões e reflexões sobre temas variados.

Em nota publicada nas redes sociais, a Astrajurs prestou homenagem e agradecimento ao ex-presidente. Segundo o texto, Andina “foi um profissional admirável e uma pessoa de grande generosidade, cuja presença foi fundamental para a consolidação da nossa instituição”.

Jorge Daniel Casal Andina era casado com Anna Maria Tonetto Casal, pai de Bernardo e Anna Laura, e avô de três netos.