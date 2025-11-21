Morre o radialista Jorge André, aos 63 anos

Jorge André da Silva, radialista com atuação destacada no Litoral Norte. Jorge André / Arquivo Pessoal

O radialista Jorge André da Silva morreu no fim da tarde de quinta-feira (20), aos 63 anos. Ele estava internado no Hospital Tramandaí havia mais de 30 dias e passou por cirurgias antes do falecimento. As causas da morte, porém, não foram informadas.

Com uma carreira consolidada no rádio gaúcho, Jorge André passou por veículos como Rádio Tramandaí e Rádio Osório, além de atuar como assessor de imprensa da Prefeitura de Imbé, no Litoral Norte. Ele também foi um dos responsáveis pela criação da Associação Comunitária Rádio Golfinho FM, onde trabalhava desde a inauguração da emissora, em 2003.

Seu forte engajamento em projetos comunitários era amplamente reconhecido. Nos anos 1990, além da atuação no rádio, manteve uma escolinha de futebol na Escola Polivalente, em Osório, estimulando jovens atletas e desenvolvendo atividades sociais.

A despedida ocorreu nesta sexta-feira (21), em Imbé. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal de Imbé.