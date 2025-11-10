Morre o empresário e comunicador Nelcy Adão de Souza

Nelcy Adão de Souza tinha 78 anos. Rádio Itapuí / Divulgação

Nelcy Adão de Souza morreu na última sexta-feira (7), aos 78 anos. Comunicador e ex-proprietário da Rádio Itapuí FM, de Santo Antônio da Patrulha, ele estava internado no Hospital Santa Rita, em Porto Alegre, e faleceu em decorrência de um câncer.

Nascido em outubro de 1947, Souza iniciou sua trajetória na comunicação em 1962, na então Rádio Sulina, emissora que marcou época em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Após a venda da rádio — que passou a se chamar Itapuí —, assumiu a direção-geral e, posteriormente, tornou-se sócio e proprietário por décadas. Sob sua gestão, a emissora consolidou-se como uma das principais referências em comunicação na região.

Em 2024, motivado a desfrutar de um merecido descanso, Souza decidiu vender a Rádio Itapuí para a Diocese de Osório. Mesmo após encerrar seu ciclo à frente da emissora, manteve vínculos de amizade e afeto com colegas e ouvintes. Como forma de reconhecimento à sua contribuição para a comunicação regional, o estúdio de gravação da nova sede da Rádio Itapuí FM passou a levar seu nome.

Reconhecimento e legado

Em nota, a Câmara de Santo Antônio da Patrulha manifestou profundo pesar pelo falecimento do comunicador e empresário. No texto, o presidente do Legislativo, vereador André Selistre, destacou que Souza "foi um dos grandes nomes da comunicação " na cidade.

A Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha também lamentou a morte de Nelcy, destacando que ele foi "uma figura emblemática da comunicação patrulhense".

*Produção: Juliano Lannes