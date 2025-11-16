Morre jovem transplantada que se casou em hospital de Porto Alegre

Caroline Oswald e Fabiel Martins Morrone se casaram em julho, na capela da Santa Casa. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Morreu na tarde deste sábado (15) a estudante de Farmácia Caroline Oswald, 27 anos. Segundo a mãe da jovem, Anabel Jaqueline Oswald, ela estava internada no Hospital Dom Vicente Scherer, da Santa Casa de Porto Alegre, desde abril, aguardando o segundo transplante de fígado.

No começo de novembro, a paciente foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde ficou até sua morte.

— A Caroline foi de uma grandiosidade ímpar! Sempre de bem com a vida, seguiu o tratamento corretamente, mas não foi o suficiente. Faltou um fígado novo, que desse vida e energia a ela — disse a mãe.

A jovem ficou conhecida por ter casado na capela da Santa Casa em julho, durante a internação e espera pelo transplante. A primeira operação de Caroline foi realizada em outubro de 2020.

De acordo com a família, o velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Bom Pastor, em São Lourenço do Sul, cidade natal de Caroline, ao longo deste domingo (16).

Caroline deixa marido, pai, mãe, um irmão e avós maternos.

Nas redes sociais, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) publicou uma nota lamentando o falecimento da estudante: "Manifestamos solidariedade aos familiares e amigos", diz trecho do texto.

Veja a nota na íntegra:

O casamento

A capela da Santa Casa de Porto Alegre foi o local escolhido para o casamento de Caroline Oswald e Fabiel Martins Morrone. A cerimônia ocorreu durante a internação de Caroline, que estava há quase 90 dias no hospital e aguardava um segundo transplante de fígado.

O casal se conheceu há 11 anos em São Lourenço do Sul e vivia em Porto Alegre há cerca de seis anos.