Morre José Luiz Caggiani, aos 78 anos

Caggiani liderou entidades como CDL, Sindilojas e Acil. Marcelo Caggiani / Arquivo Pessoal

José Luiz Caggiani faleceu na última terça-feira (25), em Santana do Livramento. Aos 78 anos, ele enfrentava a doença de Alzheimer e morreu em decorrência de complicações relacionadas ao quadro.

Natural de Santana do Livramento, município da Fronteira Oeste que faz divisa com Rivera, no Uruguai, ele nasceu em 1947. Filho de pai uruguaio e mãe brasileira, Caggiani era considerado "doble-chapa", expressão usada para se referir a quem possui dupla nacionalidade ou mantém vínculos culturais e afetivos com os dois países.

Com formação técnica em Administração de Empresas e Contabilidade, iniciou sua trajetória profissional ao lado do pai, José Alcides, e do irmão, Sérgio. Juntos, expandiram a Caggiani Calçados — que começou como uma pequena fabricante de sapatos — para uma rede de lojas de calçados e confecções que chegou à quarta geração da família. Na época, uruguaios e argentinos eram clientes assíduos das lojas brasileiras em razão do câmbio, especialmente nas décadas de 1970 e 1980.

Mais tarde, Caggiani ampliou os negócios e passou a atuar também no ramo imobiliário. Em Santana do Livramento, exerceu funções de liderança em diversas entidades ligadas ao comércio. Foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas), além de vice-presidente da Associação Comercial e Industrial (Acil).

Participou ativamente da vida comunitária: integrou o Lions Clube e presidiu o Clube Santa Rita e o Clube Guanabara, tradicional equipe de basquete de Livramento.

Entre seus passatempos favoritos, Caggiani apreciava cuidar do pomar de uvas na chácara da família e jogar sinuca com os amigos.

Caggiani deixa enlutados a companheira, Maria Elizabeth; os filhos Marcelo, Laura, Juliana e Caroline; e os netos Enzo, Lorena, Marina e Olívia.