Morre João Carlos da Silva, o Tio Caio, aos 78 anos

João Carlos da Silva faleceu em 11 de outubro, aos 78 anos, em Santa Maria, na Região Central. Carinhosamente conhecido como Tio Caio, ele enfrentava problemas recorrentes de circulação e diabetes.
Nascido em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, transformou em profissão uma paixão e habilidade da infância. Foi trompetista da Fanfarra do Exército Brasileiro, com boa parte da carreira militar exercida em Santana do Livramento.
— Desde criança sempre esteve envolvido com a música, foi um trompetista como poucos — destaca Cleber Benites, filho de Carlos.
Outra paixão era o rádio. Carlos foi ouvinte assíduo do Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, e fã do comunicador Pedro Ernesto Denardin.
Casado há mais de 50 anos com Maria Farlene, foi um homem marcado pela simplicidade: não se importava com luxo ou bens materiais, sua preocupação sempre foi dar "segurança, proteção e carinho para aqueles que o cercavam", lembra a família.
Tio Caio era um homem alegre e que aproveitou cada momento da vida. Com palavra e bons exemplos, criou e educou os filhos: Marco Antônio, Carla, Cleber e Kellen.
— Mostrou que vencer na vida não tem nada a ver com riqueza material, mas sim em guiar e conduzir aqueles que dependem de você por um caminho com menos trabalho e dificuldades pelo qual você tenha passado — conta Cleber, que destaca que isso o pai fez com maestria e venceu na vida.
Para os filhos, netos, sobrinhos, genros e noras, fica a saudade, mas, também, as "lembranças maravilhosas".
"Tio Caio"
Cleber conta que não sabe a origem do apelido do pai, mas que ele é conhecido assim desde a infância. Segundo ele, se perguntar sobre o Tio Caio em Uruguaiana, todos sabem quem é.
— Ele era muito bem quisto em Uruguaiana e Santana do Livramento. Se tu for no bairro onde ele mora, em Santana do Livramento, e perguntar pelo João Carlos, ninguém sabe. Agora, se parar no Centro e perguntar onde mora o Tio Caio, todo mundo conhece — conta.