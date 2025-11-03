Geral

Morre João Carlos da Silva, o Tio Caio, aos 78 anos

Natural de Uruguaiana, ele foi trompetista da Fanfarra do Exército Brasileiro, com boa parte da carreira militar exercida em Santana do Livramento

