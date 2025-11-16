Geral

Obituário
Notícia

Morre Dóris Hartz Daudt, aos 99 anos

Idosa teve acidente vascular cerebral (AVC); ela era viúva de coronel da Aeronáutica e avó da ex-deputada Juliana Brizola

Paulo Egídio

