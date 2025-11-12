Geral

Obituário
Notícia

Morre Carla Veron, referência na área da beleza em Rio Grande 

Proprietária do tradicional salão Fashion Boby, destacou-se como uma das primeiras travestis a assumir publicamente sua identidade de gênero na cidade do Sul do Estado

Zero Hora

