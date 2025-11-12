Morre Carla Veron, referência na área da beleza em Rio Grande 

Carla Veron é reconhecida como ícone da beleza e pioneira na visibilidade travesti em Rio Grande. Carla Veron / Facebook / Reprodução

O município de Rio Grande, no Sul do Estado, deu adeus a um ícone da beleza e da coragem. Carla Veron, figura emblemática da história recente do município, morreu no domingo (9).

De grande reconhecimento na área da beleza e dona de uma presença marcante, Carla destacou-se como uma das primeiras travestis a se afirmar publicamente na cidade, nos anos 1980, quando o contexto social era conservador.

Carla foi proprietária do tradicional salão Fashion Boby, que marcou época na cidade entre as décadas de 1980 e 2000. Reconhecida pelo refinamento e pela sofisticação, buscou aperfeiçoamento profissional no exterior, especialmente na França e na Inglaterra. De lá, trouxe tendências e técnicas que aplicava com um toque singular de elegância, deixando sua marca no universo da moda e da beleza local.

Ao longo de sua trajetória, Carla formou e influenciou gerações de profissionais da beleza em Rio Grande. Muitos dos nomes que hoje atuam no setor passaram por sua orientação direta, aprendizado ou inspiração. Entre as profissionais formadas por Carla está Manu Moraes, que criou com ela laços que ultrapassaram o ambiente de trabalho.

— Trabalhei praticamente a vida inteira com ela. Comecei aos 18 anos no salão. Ela era muito mais do que uma “chefe” para mim, era uma mentora, uma amiga. Uma profissional extremamente talentosa e dona de uma personalidade forte e marcante — relata Manu, amiga e ex-aluna.

Não foram divulgadas a idade e a causa da morte. No entanto, de acordo com Manu, ela vinha enfrentando dificuldades respiratórias, motivo pelo qual precisou suspender os atendimentos no final de setembro deste ano.