Morre, aos 78 anos, Sônia Land Tenn-Pass

Sônia Land Tenn-Pass foi sepultada em 29 de agosto, no Memorial Ecumênico Martim Lutero, em Porto Alegre. Eduardo Tenn-Pass / Arquivo Pessoal

Morreu em 28 de agosto, aos 78 anos, Sônia Land Tenn-Pass. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento e faleceu em decorrência de uma pneumonia.

Natural de Porto Alegre, ela nasceu em 1º de setembro de 1946, filha de Lorena e Vilymar Nelson Land. Estudou no Colégio Farroupilha e formou-se professora de Ensino Fundamental na Escola Estadual de Ensino Normal 1º de Maio, embora tenha exercido a profissão por pouco tempo.

Sônia, conhecida carinhosamente como “Oma”, foi casada com Erno Tenn-Pass (in memoriam), com quem compartilhou mais de 40 anos de vida. Em 1969, devido à profissão do marido, morou na Alemanha por um ano. Descendente de alemães, dominava o idioma.

Entre seus passatempos favoritos estavam as palavras cruzadas do Zero Hora, as idas à praia de Tramandaí, no Litoral Norte, e os almoços com filhos e netos — momentos que, segundo a família, serão lembrados por sua habilidade culinária. Atualmente, participava de grupos de idosas no Sociedade Espírita Bezerra de Menezes.

Sônia Land Tenn-Pass deixa dois filhos, Eduardo e Daniela Tenn-Pass (in memoriam), os netos Alexandre, Eduarda e Giulia, a irmã Susana Land e a nora Angela.