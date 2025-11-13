Moradores estão há cinco dias sem luz em Barra do Ribeiro e em Cidreira 

Moradores da Estrada Cerro da Cavalhada, em Barra do Ribeiro, denunciam que estão há cinco dias sem energia elétrica — desde a última sexta-feira, às 21h30. Entre os afetados, há pacientes que dependem de insulina e outros medicamentos que precisam permanecer refrigerados.

Beatriz Terezinha Strogulski, agricultora aposentada, moradora da localidade, relata as dificuldades enfrentadas pela comunidade. Segundo ela, equipes até chegaram a ir ao local, mas não resolveram o problema.

— Eles dizem que tem um poste caído, um fio arrebentado, que o acesso é difícil. Mas a gente pode ir até lá. O que falta é material para consertar. E a conta vem igual — afirmou Beatriz.

Ela conta que a falta de luz comprometeu alimentos, medicamentos e o próprio bem-estar dos moradores:

— Tudo afeta. A comida estraga, a água acaba, a gente fica nervoso, sobe a pressão. É muito difícil. Cinco dias sem luz em pleno século 21 — reclamou.

Beatriz disse que conseguiu um gerador emprestado temporariamente, mas que muitos vizinhos não têm acesso a esse tipo de equipamento.

— Quem está sem luz mesmo é gente que não tem condições de comprar um gerador. É tudo pequeno agricultor, é gente humilde — completou.

Morador relata desigualdade no atendimento: “Pra rua de cima volta rápido. Pra nós, não”

Outro morador da região, Alesson Alexandre Petter também conversou com a reportagem e criticou a dificuldade de conseguir atendimento por parte da concessionária.

— Tá difícil. Eu tô esperando alguém pra poder ouvir o nosso lado da história, porque com a companhia a gente só conversa com robô. Tu tenta falar com atendente, e quando consegue, eles não sabem dar informação nenhuma.

Ele relata que bairros vizinhos, onde há moradores com maior poder aquisitivo, têm o serviço restabelecido com mais rapidez.

— Tu vai ali na rua de cima, onde o pessoal tem dinheiro, a luz falta num dia e no outro já volta. Aqui pra nós é complicado. A gente fica no canto aqui sem saber o que fazer.

Zona rural, idosos e agricultores prejudicados

Segundo estimativa de Beatriz, entre 20 e 30 residências seguem sem energia na localidade. A comunidade é formada majoritariamente por pequenos agricultores, muitos idosos e famílias que dependem de poços artesianos — que só funcionam com energia elétrica.

Ela relata que o grupo está buscando apoio da prefeitura e de órgãos públicos e que, caso não haja solução até o fim de semana, cogita bloquear a estrada vicinal da região:

— Se até o fim de semana não resolverem, nós vamos trancar ali. Estamos conversando com o prefeito. Se não tiver solução, vamos fechar no sábado.

Situação semelhante em Cidreira

O problema se repete em Cidreira, no Litoral Norte. Moradores estão sem luz desde quinta-feira passada A reportagem de Zero Hora aguarda posicionamento da concessionária responsável pelo fornecimento de energia, a CEEE Equatorial, e atualizará a situação assim que houver resposta oficial.

Nota da CEEE Equatorial

CEEE Equatorial deslocou equipes até o local afetado pelo ciclone registrado no último final de semana, que trouxe ventos acima dos 100 km/h e provocou danos na rede elétrica da região, como queda de postes e rompimento de cabos.

A companhia reforça que está empenhada em restabelecer o serviço com a maior brevidade possível. Em pontos de difícil acesso, especialmente na zona rural, os reparos podem levar mais tempo devido à complexidade do trabalho. Esses são casos pontuais, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar a situação com segurança e agilidade.

A distribuidora reforça, ainda, ser fundamental que todos os casos de falta de energia elétrica sejam comunicados aos canais oficiais de atendimento, para que possam ser atendidos com brevidade:

- WhatsApp Clara: (51) 3382-5500

- Site: www.equatorialenergia.com.br

- Central de Atendimento: 0800 721 2333