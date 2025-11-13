Geral

Tragédia de Santa Maria
Ministério Público recorre ao STF para restabelecer as penas dos quatro condenados no caso da boate Kiss

Com redução dos tempos de prisão, Elissandro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão tiveram progressão para o regime semiaberto

