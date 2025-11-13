Ministério Público recorre ao STF para restabelecer as penas dos quatro condenados no caso da boate Kiss

Tragédia na boate Kiss ocorreu em janeiro de 2013, deixando 242 mortos e mais de 600 feridos. Ronald Mendes / Especial

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) apresentou recursos ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) que reduziu as penas dos quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss, em Santa Maria.

Os recursos foram protocolados na segunda-feira (10) pela Procuradoria de Recursos, com o objetivo de restabelecer as condenações definidas pelo Tribunal do Júri em dezembro de 2021. Na ocasião, as penas variavam entre 18 e 22 anos de prisão.

Em agosto deste ano, a 1ª Câmara Criminal Especial do TJ-RS manteve a validade do julgamento, mas diminuiu as penas para uma variação entre 11 e 12 anos de reclusão, em regime fechado. Para a procuradora de Justiça Flávia Mallmann, as penas "foram drasticamente reduzidas e não proporcionais à gravidade dos fatos e à expressiva quantidade de vítimas".

Com a redução das penas, Elissandro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, os quatro condenados no processo, obtiveram o benefício da mudança para o regime semiaberto. Eles também garantiram o direito a saídas temporárias e a buscar trabalhos externos.