Mais de 2,6 mil clientes seguem sem energia após passagem de ciclone no Rio Grande do Sul

Galhos foram queimados na rua Rui Barbosa, no bairro Alegria. Guilherme Milman / Agencia RBS

Mais de 2,6 mil clientes ainda estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, segundo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (10) pela CEEE Equatorial. Os consumidores permanecem sem luz desde a passagem do ciclone que atingiu o Estado entre a noite de sexta-feira (8) e a manhã de sábado (9).

De acordo com a concessionária, os municípios com maior número de ocorrências no momento são Eldorado do Sul, Porto Alegre, Guaíba, Charqueadas e Viamão.

Leia Mais Sobe para 39 o número de municípios do RS com prejuízos causados por ciclone extratropical

Em Guaíba, moradores do bairro Alegria realizaram um protesto na manhã desta segunda. Cerca de 20 pessoas bloquearam a Rua Rui Barbosa e colocaram fogo em galhos, em manifestação pela falta de energia que atinge a região desde a manhã de sexta-feira. Segundo os moradores, a situação se agravou após a chegada do ciclone.

— O que mais nos deixa indignado é a falta de resposta da companhia responsável pelo fornecimento de energia. A irresponsabilidade é tão grande que a equipe que veio hoje, veio determinada a atender uma residência, uma equipe pequena sem capacidade para trocar os cabos que caíram com o temporal — reclamou o morador Mario Jost. Segundo ele, foi dada uma previsão de retomada para o período da tarde.

Leia Mais Porto Alegre tem bloqueios e oito postes derrubados na mesma avenida; veja estragos do ciclone

No pico das ocorrências, no sábado, mais de 200 mil pontos ficaram sem luz em todo o Estado. A CEEE Equatorial informou que já restabeleceu o fornecimento de energia em 99% das áreas atingidas e que segue atuando para normalizar o serviço nas regiões ainda afetadas.