Judô gaúcho perde José Alexandre Brito, dirigente com longa trajetória no esporte

José Alexandre Souza de Brito, dirigente com mais de quatro décadas de atuação no judô gaúcho. @judosogipa / Instagram / Reprodução

A semana começou com uma notícia triste para o judô gaúcho. José Alexandre Souza de Brito faleceu na segunda-feira (17), aos 61 anos, no município de Barra do Ribeiro, no Sul do Estado. A morte foi confirmada pela Federação Gaúcha de Judô (FGJ), que não divulgou as causas do falecimento.

Formado em Direito, ele mantinha uma relação de mais de 40 anos com o judô gaúcho. Ao longo dessa trajetória, Brito foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), vice-presidente da Federação Gaúcha de Judô (FGJ), membro do Conselho Fiscal da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e, mais recentemente, presidia a Comissão Estadual de Graus da FGJ. Seu trabalho teve papel decisivo na expansão e no aprimoramento da modalidade no interior do Estado.

O velório e a cerimônia de despedida do esportista ocorreram no mesmo dia de seu falecimento, em Barra do Ribeiro.

Reconhecimento

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e a Federação Gaúcha de Judô divulgaram notas de pesar destacando a relevância de sua trajetória para o esporte. A FGJ, além da manifestação pública, decretou luto oficial em homenagem ao dirigente.

O perfil oficial do departamento de judô da Sociedade de Ginástica Porto Alegre (Sogipa) também lamentou profundamente a morte do esportista. Em nota, destacou que “Sensei Brito deixa um legado de dedicação, respeito e amor pelo judô, marcando para sempre a história e o coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.