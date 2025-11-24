Incêndio atinge terreno em obras em Tramandaí; veja vídeo

No início desta segunda-feira (24) um grande incêndio foi registrado em um terreno em obras em Tramandaí, no Litoral Norte.
O fogo começou por volta da meia-noite em um terreno na Rua São João, entre as ruas Jorge Enéas Sperb e Barão do Rio Branco, no Centro da cidade. O local fica a uma quadra do Ginásio Municipal.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares as chamas atingiram madeiras de uma construção que estava em andamento no terreno. O fogo pôde ser visto de longe, e equipes dos quartéis de Tramandaí e Osório foram acionadas para combater o incêndio.
As chamas foram controladas por volta da 1h da manhã. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades.