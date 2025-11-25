Incêndio atinge prédio do Ministério da Igualdade Racial, em Brasília

Incêndio começou na subestação de energia que fica no subsolo do prédio que abriga três ministérios. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O prédio que abriga o Ministério da Igualdade Racial e outras duas pastas, em Brasília, foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (25). O prédio fica no Bloco C da Esplanada dos Ministérios. As chamas começaram por volta das 9h40min.

Porta-voz do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, capitão Charles Palomino, confirmou que seis pessoas foram encaminhadas para atendimento no hospital. Uma das vítimas sofreu "graves queimaduras" na região do tórax, braços, pernas e vias aéreas, enquanto as demais apresentaram sinais de intoxicação pela inalação de fumaça.

O incêndio começou após explosão em uma subestação de energia no subsolo do Ministério. Três funcionários de uma empresa terceirizada realizavam serviços de manutenção no local no momento do acidente.

— Dois funcionários que estavam lá embaixo foram atingidos. Um apresentava queimaduras graves, o segundo estava com intoxicação, porém não apresentava queimaduras tão graves. E um terceiro entrou para fazer o resgate desses dois que estavam lá dentro (da subestação) — disse Palomino. Segundo o bombeiro, a vítima mais grave sofreu queimaduras em 60% do corpo.

Após a explosão, todo o prédio – que abriga também os ministérios dos Povos Indígenas e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – foi evacuado por causa da densa fumaça. Outras 27 pessoas receberam atendimento no pátio do Ministério, também por terem inalado fumaça. Destes, três foram encaminhados ao hospital.