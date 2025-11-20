Incêndio atinge estacionamento de empresa de ônibus em Sapucaia do Sul; veja o vídeo

Empresa atingida foi a Expresso Charqueadas. Yagor Marrone / Arquivo pessoal

Um incêndio atingiu o estacionamento de uma empresa de ônibus em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, na tarde desta quinta-feira (20). Não houve registro de feridos.

A empresa atingida foi a Expresso Charqueadas, que presta serviço de transporte público à cidade, e fica na Rua Campeiro, no bairro Nova Sapucaia.

Conforme a empresa, cinco ônibus foram impactados pelas chamas. Não houve registro de feridos, informou a prefeitura.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 16h20min para atender a ocorrência. Por volta das 17h, as chamas foram controladas.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. "Estamos analisando as câmeras e aguardando o resultado da perícia para saber (as causas) e entender o incidente", afirmou a empresa.

Incêndio ocorreu na Rua Campeiro, no bairro Nova Sapucaia. Leandro Rodrigues / Agência RBS

O sinistro não deve impactar o transporte público municipal, de acordo com a empresa, que conta com frota reserva.