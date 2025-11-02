Geral

Mal súbito

Idoso morre em aeroporto após falha técnica em voo da Gol elevar temperatura de avião a 32°C

Homem desembarcou e passou mal no terminal de Confins (MG). Companhia aérea lamentou o acontecido

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS