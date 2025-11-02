Idoso morre em aeroporto após falha técnica em voo da Gol elevar temperatura de avião a 32°C

Um passageiro de 74 anos morreu na manhã deste sábado (1º) após um avião da Gol Linhas Aéreas realizar um pouso alternado no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O voo G3 1878 seguia do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Recife.
Segundo a companhia, a aeronave apresentou uma falha técnica no sistema de refrigeração, o que fez a temperatura dentro da cabine chegar a 32°C. Por segurança, o comandante desviou a rota e realizou o pouso em Confins, onde todos os passageiros desembarcaram.
De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal mineiro, o idoso sofreu um mal súbito às 10h40min, já no portão de embarque. O homem recebeu atendimento imediato da equipe médica do aeroporto. No entanto, apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada às 11h21min.
"A companhia aérea foi informada e está prestando apoio aos familiares", declarou, em nota, o aeroporto de Confins.
Após o acontecido, o voo seguiu viagem e pousou em Recife às 16h31, segundo o portal Flight Aware.
Em nota, a Gol lamentou o episódio e informou estar prestando apoio à família da vítima. A empresa afirmou que a decisão de alternar o voo seguiu os protocolos de segurança da companhia.
Leia nota da Gol sobre o ocorrido:
"A GOL informa que a aeronave do voo G3 1878 deste sábado (01/11), entre Guarulhos (GRU) e Recife (REC), apresentou falha técnica na refrigeração de cabine, com a temperatura a bordo chegando a 32ºC. O comandante alternou prontamente e pousou no aeroporto de Confins (CNF), onde todos os clientes desembarcaram.
A decisão de alternar segue os protocolos de segurança da Companhia.
Após o desembarque, já no terminal, um passageiro passou mal e foi prontamente atendido pela equipe médica do aeroporto. A companhia foi informada que foi declarado o óbito por causa indeterminada.
A Companhia lamenta profundamente e está oferecendo todo o apoio à família."
Leia nota da BH Airport:
"O BH Airport lamenta profundamente o falecimento de um passageiro ocorrido na manhã deste sábado, no portão de embarque 31, área doméstica do terminal.
O passageiro, de 74 anos, que desembarcava de voo da Gol Linhas Aéreas, sofreu um mal súbito por volta das 10h40. A equipe médica do aeroporto chegou ao local imediatamente e realizou manobras de reanimação até as 11h21, quando foi constatado o óbito.
A companhia aérea foi informada e está prestando apoio aos familiares.
O BH Airport reforça seu compromisso com o cuidado, a segurança e o bem-estar de todos os passageiros."