Idosa é arrastada por trem e fica gravemente ferida em Canoas

De acordo com o filho da idosa, ela sofreu fratura em duas vértebras e escoriações na cabeça. Lauro Alves / Agencia RBS

Uma idosa de 67 anos ficou gravemente ferida após ser arrastada por um trem na Estação Mathias Velho, em Canoas, na manhã da terça-feira (25). Segundo relato da família, a porta do trem se fechou enquanto ela embarcava, prendendo-a e arrastando-a por alguns metros. A mulher teria sido arremessada de volta para a plataforma.

De acordo com o filho da idosa, ela sofreu fratura em duas vértebras e escoriações na cabeça e precisou ser internada no Hospital da Unimed Vale dos Sinos. A família alega que nenhum funcionário da Trensurb teria prestado auxílio imediato e que os primeiros socorros foram feitos por passageiros que presenciaram o acidente. O familiar informou que solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança.

A Trensurb, responsável pelo transporte metroviário na Região Metropolitana, confirmou o acidente e apresentou outra versão. Em nota, a companhia afirmou que agentes de segurança prestaram atendimento direto à usuária logo após o ocorrido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A empresa destacou que a emergência médica foi chamada pelos próprios agentes e que todos os procedimentos previstos foram adotados.

Segundo a Trensurb, o acidente aconteceu às 8h57min, após o aviso sonoro de fechamento das portas. Para garantir a segurança da vítima, que estava em área de risco (além da faixa amarela), o Centro de Controle Operacional interrompeu a circulação dos trens na via onde ocorreu o acidente.

A operação seguiu em via única entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo até a liberação completa.

A Trensurb informou que todas as ações foram registradas pelas câmeras de segurança e que as imagens podem ser obtidas mediante determinação judicial. A empresa reforçou que a Estação Mathias Velho conta com efetivo de segurança em período integral por ser uma das mais movimentadas do sistema.

Leia Mais Giane Guerra | Novo hospital da Região Metropolitana abrirá com blocos cirúrgicos e 21 leitos

Veja a nota da Trensurb

"Na manhã desta terça-feira (25), às 8h57, uma usuária sofreu um acidente ao tentar ingressar no trem no momento do fechamento das portas, após o aviso sonoro. Imediatamente após o ocorrido, agentes de segurança metroviários prestaram atendimento direto à usuária e acionaram a SAMU.

É importante destacar que a emergência médica foi acionada pelos próprios agentes da Trensurb, que prestaram assistência inicial e adotaram todos os procedimentos de segurança previstos. A Estação Mathias Velho conta com um efetivo de seguranças em período integral, por se tratar de uma estação com fluxo acentuado de usuários.

No aguardo da chegada da SAMU, de forma preventiva e para garantir o atendimento seguro à usuária, o Centro de Controle Operacional da Trensurb interrompeu prontamente a circulação dos trens na via onde ocorreu o acidente, implementando operação em via única entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo. Essa medida foi necessária porque a presença da usuária na área de risco — além da faixa amarela — impossibilitava o uso seguro daquela via.

O SAMU chegou ao local às 9h23 e realizou o atendimento médico. A via foi totalmente liberada às 9h33.