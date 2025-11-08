Identificadas as pessoas que morreram após tornado atingir o interior do Paraná; adolescente está entre as vítimas

Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais atingida, com danos em 90% dos prédios, segundo o governo paranaense. Olho Vivo Paraná / Divulgação

Autoridades divulgaram os nomes de cinco das seis pessoas que morreram após a passagem de um tornado pelo interior do Paraná na sexta-feira (7). Conforme a Polícia Científica, as vítimas do município de Rio Bonito do Iguaçu são Adriane Maria de Moura, 47 anos, Jurandir Nogueira Ferreira, 49, Claudino Paulino Risse, 57, e Jose Gieteski, 83. Em Guarapuava, cidade próxima, morreu Jose Neri Geremias, 53 anos.

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada nos escombros em Rio Bonito do Iguaçu. O nome dela não foi divulgado pelo governo paranaense, mas, segundo a TV Globo, a vítima é Julia Kwapis, moradora de Rio Bonito do Iguaçu. A adolescente iria celebrar, neste sábado (8), a Crisma, sacramento da igreja católica que representa a confirmação do batismo.

Há ainda uma pessoa desaparecida no município de 14 mil habitantes. De acordo com balanço do início da tarde deste sábado (8), 750 pessoas ficaram feridas por conta da tempestade.

O atendimento das vítimas é feito em duas unidades hospitalares, uma unidade básica de saúde (UBS) e uma faculdade do município de Laranjeiras do Sul, também próxima da cidade.

Os pacientes que precisam de transferências são encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava.