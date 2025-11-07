Homem de 26 anos morre após ser atingido por árvore em Rolante

A Brigada Militar confirmou que um homem de 26 anos morreu na manhã desta sexta-feira (7) após ser atingido por uma árvore no interior de Rolante, no Vale do Paranhana. O acidente ocorreu na localidade de Mascaradas, enquanto ele trabalhava no corte de árvores com outros colegas.
Segundo relatos, o vento mudou de direção e fez com que a árvore caísse para o lado oposto ao previsto. O trabalhador ainda tentou se afastar, mas uma cerca impediu a fuga. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Riozinho foi acionado por volta das 10h50min, mas o trabalhador já estava sem vida quando o resgate chegou ao local.
A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias estiveram no local. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para a necropsia e testemunhas estão sendo ouvidas.