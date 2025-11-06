Historiadora e antropóloga gaúcha recebe prêmio de organização internacional

Cerimônia ocorreu em julho, em Cascais, em Portugal. Jethro Internacional / Divulgação

A historiadora, antropóloga e ativista gaúcha Ione Maria de Carvalho recebeu o prêmio Martin Luther King concedido pela organização Jethro Internacional. O título é um reconhecimento pelo trabalho prestado em apoio a indígenas e mulheres da América Latina ao longo da vida dela.

A cerimônia de premiação ocorreu em julho, em Cascais, em Portugal.

— Eu não conhecia esse prêmio, mas quando me deram um diploma eu senti uma força muito grande, uma emoção enorme — comenta Ione, que é formada em História pela PUC-RS, com uma especialização em Antropologia pela UFRGS.

O Martin Luther King deu a vida dele para lutar (contra) a desigualdade. A gente quando se apaixona pelo que faz, esquece da gente mesmo. E eu tento ajudar no que posso fazer. IONE MARIA DE CARVALHO Historiadora e ativista

Ione já trabalhou nos ministérios do Trabalho e da Cultura, em Brasília. Hoje, aos 76 anos, mora em São Paulo e fez uma pausa no trabalho, mas não por muito tempo.

— Estou dando uma paradinha, mas não posso parar de trabalhar porque eles (os indígenas) sabem que podem contar comigo.

Ela acrescenta que trabalhou como consultora da Unesco, e da Organização dos Estados Americanos e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

A Jethro Internacional está presente em mais de cem países e promove integração e auxílio aos trabalhos humanitários de seus membros.