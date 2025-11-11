GZH lança campanha que valoriza crescimento no livestreaming

Campanha valoriza o portfólio de livestreaming de GZH. Nani ArtClub / Divulgação

Em linha com a consolidação do livestreaming enquanto hábito de consumo dos gaúchos, GZH tem aumentado cada vez mais a relevância da marca em vídeo. Com o conceito “Para ver, ouvir e rever”, uma campanha multiplataforma lançada neste mês valoriza os programas digitais e as lives, pilares estratégicos do portfólio de GZH.

O desempenho no YouTube confirma o crescimento da audiência de GZH no livestreaming em 2025: foram 26,3 milhões de horas de exibição e 137,7 milhões de visualizações entre janeiro e outubro, o que representa 27,4% de aumento em relação ao mesmo período de 2024. O canal soma 827 mil inscritos, com mais de 220 mil novos neste ano, e alcançou 7,3 milhões de espectadores únicos no último trimestre.

O filme publicitário que valoriza os programas exclusivos, as transmissões ao vivo e os conteúdos on demand de GZH será exibido no intervalo da programação da RBS TV até fevereiro. Peças da campanha também serão veiculadas em anúncios no digital e nos jornais impressos do Grupo RBS.