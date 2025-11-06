Grupo RBS irá beneficiar nove iniciativas sociais por meio do Editais 2025

O Grupo RBS divulgou as iniciativas selecionadas para o Editais 2025, projeto que há 10 anos apoia entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em prol de causas sociais e contribuem para a transformação da sociedade. Por meio de leis de incentivo fiscais, a iniciativa destinará R$ 182 mil para nove ONGs do Rio Grande do Sul voltadas à cultura, a crianças e adolescentes e ao esporte.
Os selecionados na área de cultura são:
- Instituto UniTea de Caxias, com a iniciativa TEAflorar
- Cia de Ginástica Ritmo e Art de Rio Grande
- Mais Além Produções Artísticas, com o projeto Porto Verão Alegre na Capital
- Associação Cultural Desportiva Sapucaiense de Capoeira com o programa Arte em Movimento em Sapucaia
As ações promovem, respectivamente, oficinas e espetáculos artísticos para adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aulas gratuitas de dança e circo, valorização de artistas e fomento de entretenimento e cultura acessíveis e oficinas de balé e capoeira para crianças em situação de vulnerabilidade social.
Na categoria Funcriança, a Fundação Tênis, de Porto Alegre, e o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul foram contemplados. A primeira oferece um programa de Jovem Aprendiz com formação técnico-profissional em áreas emergentes no campo das tecnologias para adolescentes. Já o Banco de Alimentos tem o projeto Nutrindo o Amanhã, com ações de saúde e bem-estar para crianças e adolescentes atendidos por instituições comunitárias cadastradas.
Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, foram escolhidas as seguintes iniciativas:
- Associação Gaúcha de Windsurf, Esportes Náuticos e Lazer, de Porto Alegre
- Associação Rosto ao Vento, de Porto Alegre
- Escola de Educação Especial José Alvares Azevedo, de Rio Grande
Com os benefícios, os programas incentivam a prática esportiva de vela, windsurf, wing foil e canoa havaiana, inclusão social de pessoas com deficiência física por meio da prática paradesportiva em corridas de rua com triciclos adaptados e inclusão e desenvolvimento de pessoas com deficiência visual/múltipla por meio de aulas de goalball, futebol de cegos, atletismo, judô, taekwondo e esgrima.