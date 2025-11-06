Grupo RBS irá beneficiar nove iniciativas sociais por meio do Editais 2025

Há 10 anos projeto apoia entidades privadas sem fins lucrativos. kieferpix / Adobe.Stock.com

O Grupo RBS divulgou as iniciativas selecionadas para o Editais 2025, projeto que há 10 anos apoia entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em prol de causas sociais e contribuem para a transformação da sociedade. Por meio de leis de incentivo fiscais, a iniciativa destinará R$ 182 mil para nove ONGs do Rio Grande do Sul voltadas à cultura, a crianças e adolescentes e ao esporte.

Os selecionados na área de cultura são:

Instituto UniTea de Caxias, com a iniciativa TEAflorar

Cia de Ginástica Ritmo e Art de Rio Grande

Mais Além Produções Artísticas, com o projeto Porto Verão Alegre na Capital

Associação Cultural Desportiva Sapucaiense de Capoeira com o programa Arte em Movimento em Sapucaia

As ações promovem, respectivamente, oficinas e espetáculos artísticos para adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aulas gratuitas de dança e circo, valorização de artistas e fomento de entretenimento e cultura acessíveis e oficinas de balé e capoeira para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Na categoria Funcriança, a Fundação Tênis, de Porto Alegre, e o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul foram contemplados. A primeira oferece um programa de Jovem Aprendiz com formação técnico-profissional em áreas emergentes no campo das tecnologias para adolescentes. Já o Banco de Alimentos tem o projeto Nutrindo o Amanhã, com ações de saúde e bem-estar para crianças e adolescentes atendidos por instituições comunitárias cadastradas.

Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, foram escolhidas as seguintes iniciativas:

Associação Gaúcha de Windsurf, Esportes Náuticos e Lazer, de Porto Alegre

Associação Rosto ao Vento, de Porto Alegre

Escola de Educação Especial José Alvares Azevedo, de Rio Grande