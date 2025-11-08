Governo federal reconhece estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, após tornado

Cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi devastada pelo tornado. Olho Vivo Paraná / Divulgação

O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Rio Bonito do Iguaçu neste sábado (8), segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O objetivo é "garantir resposta rápida e efetiva à população dos municípios paranaenses atingidos por um tornado e chuvas fortes". A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

O reconhecimento do estado de calamidade foi feito por meio do rito sumário, que proporciona maior agilidade no repasse de valores para assistência humanitária.

Os valores fixos destinados a ações específicas foram definidos pela portaria nº 1.466/2024, que menciona liberação sumária a partir de R$ 200 mil (para município com até 50 mil pessoas), passando por R$ 300 mil (de 50.001 a 100.000 pessoas) e até R$ 500 mil (a município com mais de 100.000 pessoas).

De acordo com dados da Defesa Civil do Paraná, o tornado afetou cerca de 10 mil pessoas, resultando, até o momento, em seis mortes, 125 feridos, 28 desabrigados e mais de mil desalojados.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ressaltou a mobilização imediata do governo federal para apoiar o município e o Estado do Paraná.

— Desde quinta-feira, estamos reunidos com as defesas civis do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para monitorar as chuvas. Infelizmente, o tornado atingiu Rio Bonito do Iguaçu com grande impacto. Equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas para o município — pontuou.