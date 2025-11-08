Governo federal planeja "ajuda humanitária" para cidades afetadas por tornado no Paraná

Defesa Civil suspeita que vítimas ainda estejam sob os escombros. Sandro Alex de Oliveira / Instagram/ Reprodução

Depois de um tornado atingir o sul do Paraná na noite de sexta-feira (8), o governo federal está preparando "ajuda humanitária" para auxiliar as cidades afetadas pelo temporal, disse o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, no X. Entre as ações estudadas estão o envio de equipes e apoio para reconstrução.

Ambulâncias e 50 bombeiros foram mandados pelo governo do Paraná para Rio Bonito do Iguaçu, município no sul do Estado devastado pelo tornado.

Conforme a Defesa Civil do Estado, metade da zona urbana da cidade teve destelhamentos. Até o início da manhã deste sábado (8), foram registradas seis mortes e 432 pessoas feridas.

— Já estou em contato com os prefeitos Sezar Bovino (Rio Bonito Do Iguaçu) e Jaison (Laranjeiras do Sul), orientando sobre os procedimentos para o decreto de situação de emergência — escreveu Góes nas redes sociais.

O governador Ratinho Jr. (PSD) colocou equipes de salvamento à disposição para atendimentos emergenciais nas proximidades de Rio Bonito do Iguaçu, em cidades como Laranjeiras do Sul, Cantagalo, Porto Barreiro e Candói. Os hospitais da região estão sobrecarregados, e a Secretaria da Saúde do Estado disponibilizou leitos em outros locais.

— Este é um momento de união e de soma de esforços entre governos e sociedade para apoiar a população e reconstruir o que foi perdido — afirmou a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também nas redes sociais.