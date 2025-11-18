Geral

Região Central
Notícia

Governo autoriza reconstrução do último trecho da rodovia estadual mais afetada pela enchente em 2024

Obras na RS-348, no trecho entre Agudo e Dona Francisca, devem iniciar nesta semana com investimento superior a R$ 169 milhões.

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS