Governo autoriza reconstrução do último trecho da rodovia estadual mais afetada pela enchente em 2024

Rodovia estadual é considerada a mais prejudicada após as chuvas do ano passado. Duda Fortes / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite autorizou o início das obras de reconstrução do trecho da RS-348 entre Agudo e Dona Francisca, na Região Central. A solenidade de assinatura do contrato foi na tarde de segunda-feira (17), no Palácio Piratini.

Este é o último dos quatro lotes de intervenções na rodovia, considerada a mais afetada pelas enchentes de abril e maio do ano passado. A previsão é que os trabalhos comecem ainda nesta semana e se estendam por um ano.

Como será a nova rodovia

O trecho autorizado compreende 13 quilômetros de extensão e investimento de R$ 169,76 milhões. Além da elevação da pista, o projeto inclui dois viadutos de várzea, com 400 e 500 metros de comprimento. Essas construções funcionam como pontes sobre áreas secas, permitindo a passagem da água durante períodos de enchente.

A obra será realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As primeiras intervenções serão no trecho mais próximo de Agudo e envolvem limpeza e remoção do material, para posterior reconstrução dos aterros.

Durante todo o período das obras, motoristas devem continuar utilizando o desvio emergencial implantado no ano passado.

Outras obras

Segundo o Daer, entre 3 e 5 mil veículos usam a RS-348 diariamente, sendo uma importante via de ligação entre os municípios da chamada Quarta Colônia.

Desde o mês passado, está sendo reconstruído o trecho de 10 km entre São João do Polêsine e Dona Francisca. O investimento, também orinundo do Funrigs, é de R$ 33,2 milhões.

Além disso, duas novas pontes na rodovia estão em construção: uma sobre o Arroio Guarda Mor, entre Ivorá e o acesso a Faxinal do Soturno, com 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla; e outra sobre o Rio Soturno, em Faxinal do Soturno, com 160 metros de extensão e as mesmas dimensões de largura. Ambas serão mais altas que as estruturas antigas.

Ponte sobre o rio Soturno, em Faxinal do Soturno, teve a ordem de início assinada em fevereiro de 2025. Mauro Nascimento / Secom RS