Governador de Goiás Ronaldo Caiado é internado com arritmia cardíaca

Ronaldo Caiado foi levado neste sábado (22) ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). Camila Hermes / Agencia RBS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi internado na tarde deste sábado (22) por apresentar arritmia cardíaca. Ele foi levado ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP). Conforme a assessoria de imprensa do político, ele recebeu atendimento e "encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitoração contínua".

O governador passará por "ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco", segundo nota assinada pela médica Ludhmila Hajjar. O procedimento deve ocorrer nas próximas 48 horas. A ablação cardíaca é uma técnica usada para corrigir arritmias. As informações são do g1.

O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento, diz ainda a nota.