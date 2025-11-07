Geral

Fechamento de freeshops e comércio durante feriados gera impasse entre sindicato e empresários em Uruguaiana

A discussão surgiu após o vencimento de uma norma coletiva que regulamentava o trabalho nesses dias. Pela legislação, sem convenção vigente, o comércio não pode funcionar

